潘信維花近20年走到幕前 感謝謝和弦低調送暖

（中央社記者王心妤台北30日電）歌手潘信維曾為伍佰、玖壹壹創作，也演唱「角頭」主題曲「渡鳥」，花了近20年從幕後走到幕前，他坦言的確有過低潮，但多虧謝和弦的默默幫助才讓他能走到現在。

潘信維從18歲到台北奮鬥音樂事業，終於在今年推出個人首張專輯「查埔人一首歌」，但他也曾因為收入不定而陷入低潮，甚至需要借住在朋友家的沙發。

潘信維接受中央社記者專訪表示，大約20歲時陷入生活低潮，但當時突然接到某唱片公司約他去擔任製作助理的電話，而這通電話救了他當時的生計，但這件事一直讓他感到疑惑，過了一段時間才知道是歌手謝和弦暗中牽線。

潘信維坦言，當時跟謝和弦的感情停留在認識，但說不上有非常深的私交，之後輾轉得知對方私下推薦他去唱片公司上班，「可是他從頭到尾沒跟我講過半次，完全沒有講過，後來我知道後問他：你為什麼不講一下？他也就說，沒有啊，只是剛好。」

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潘信維表示，在幕後創作多年，雖然也有不斷到達里程碑的感覺，但一直下不了決心花一大段時間籌備個人音樂作品，直到跟阿弟仔合作時，看到五月天主唱阿信忙著巡演仍會主動問起音樂作品的細節，「他都已經這麼沒空了，我突然閃出一個想法，這樣比較起來，我的時間應該還算多啊！」

潘信維表示，幫別人製作專輯都會有個時限，但為自己而寫歌時，反而要花很多時間梳理自己的感受，像是這張作品中有許多都是用台語歌記錄社會時事等方向，「就像裡面的『查埔人一首歌』是一個專輯的總結，從一個男孩變成男人，或是感受社會變成有肩膀的人，這所有的過程（都在歌裡），其實都不用多說了。」（編輯：李亨山）1131230