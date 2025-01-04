鄭宜農攜韓國詩人歌手李瀧合作 新曲融合韓文台語

（中央社記者洪素津台北4日電）歌手鄭宜農和韓國詩人歌手李瀧合作新歌，融合台語和韓文，鄭宜農表示，跨界合作是一大挑戰及磨練，得克服因語種、文化不同所造成的隔閡，透露起初合作時和李瀧有遇到意見衝突的狀況。

鄭宜農近日公布全新創作「寬寬仔來到祢的面前」，她透過新聞稿分享，這首歌特別邀來2度榮獲「韓國大眾音樂賞」大獎的韓國詩人歌手李瀧合作演唱，盼透過歌曲的「問神」概念連結眾生「生而為人」的疑惑及困擾，進而衍生出探討「生命中的各種缺憾」。

而首次踏出舒適圈與韓國音樂人李瀧合作，對鄭宜農來說也是一大挑戰及磨練，除了要在克服因語種、文化不同所造成的隔閡，彼此在音樂創作上呈現想法的差異，讓鄭宜農坦言，2人在剛開始合作時有遇到意見衝突的狀況。

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2人為此也僵持了好一陣子，鄭宜農苦笑說：「我是在創作上領域性很強的人，所以當初得知對方反應後有點情緒小暴走，結果可憐的是中間幫我們傳話的工作夥伴！」所幸兩人經過多次溝通了解彼此想法後，不僅完成了這首兼具潮流藝術性及歌曲溫度的傑作，還因此增進彼此情誼成為音樂上的好友，也為台韓音樂圈合作再添佳話。

鄭宜農更遠赴韓國拍MV、飆演技，與李瀧玩「大風吹」成「魷魚遊戲」翻版，鄭宜農與李瀧在爭奪座位遊戲上搶得你死我活，隱喻大家面對資源分配不均的社會時，為了繼續存活陷入把他人排擠掉的困境。（編輯：陳政偉）1140104