柯叔元分享追夢過程 憶高中學長匯錢度難關

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（中央社記者洪素津台北7日電）演員柯叔元主演戲劇「阿榮與阿玉」，談及追逐夢想，柯叔元回想自己在高中時遇到挫折，還好有學長雪中送炭，「學長當時二話不說匯了一大筆錢給我」，這讓他現在仍感念在心。

柯叔元、韓瑜、張睿家主演戲劇「阿榮與阿玉」，劇中有不少追夢激勵人心的劇碼，演員們也分享逐夢路上的挑戰與支持。

柯叔元透過新聞稿感慨回憶，「高中時期有名學長在我遭遇挫折時，二話不說匯了一大筆錢給我。」這份無私情誼令他深受感動，值得用一輩子珍惜。

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談到親人對夢想的支持，張睿家說：「這些支持就是我最大的動力。」他提到每次新作宣傳時，家人總會號召親友支持，或關心他的工作進展。

黃新皓則分享母親對他到外地求學的全力支持，母親不僅擔心他吃苦，還特意給了一筆錢，而他將錢存下，定期帶家人遊玩，「家人的支持是我堅持下去的最大力量。」無論是朋友的無私幫助，還是家人的真摯鼓勵，都成為他們追夢路上不可或缺的助力。（編輯：張雅淨）1140107