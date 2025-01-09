周杰倫法國拍MV 團隊笑讚太陽之子趕走壞天氣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北9日電）歌王周杰倫今晚公布跟派偉俊的新歌Six Degrees，MV在法國小鎮拍攝時遇到壞天氣，團隊笑稱還好有被封為「太陽之子」的周杰倫加持，才讓陽光突破烏雲，拍下難得風景。

周杰倫日前在香港開唱時，歌神張學友送上手寫卡片並祝福他能順利完成演唱會，最後果真力退大雨，周杰倫事後也發文笑說：「『太陽之子』這個稱號，我先拿走囉！」

根據唱片公司提供資料，周杰倫此次跟派偉俊的新歌Six Degrees選在法國濱海的小鎮特魯維爾（Trouville）取景，一場海灘為場景的戲遇到天氣不好，團隊原本擔心若有失誤就無法重新拍攝，而周杰倫堅持到場拍攝，現場也正巧有陽光突破烏雲，讓MV順利拍攝完畢，也不負周杰倫「太陽之子」的封號。

透過 Google News 追蹤中央社

派偉俊表示，某次傳訊息給周杰倫聽新歌編曲，很佩服他光是從手機錄音就能聽出細節，甚至主動提出想錄音的想法並給出編曲建議。周杰倫表示，「以往我跟別人合唱，幾乎都是自己寫歌，這次唱別人的作品是一種新的嘗試。因為有英文歌詞，也算是小小挑戰了一下。」

Six Degrees由周杰倫跟派偉俊共同作詞、派偉俊作曲，靈感源自於「六度分隔理論」，指世界上互不認識的2個人，只需要很少的中間人就能產生聯繫，他們引申其義想像2個陌生人變情人的過程就是一種奇蹟，是命中註定的浪漫。（編輯：謝雅竹）1140109