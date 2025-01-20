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台北市片商公會發聲 盼立委理性審查文化預算

2025/1/20 19:10
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（中央社記者王心妤台北20日電）立法院今明兩天拚三讀通過中央政府總預算，台北市影片商業同業公會今天發聲明表示，盼立委理性審查文化預算，支持有關台灣文創內容產製與推廣等，齊為影視音產業發展努力。

台北市影片商業同業公會今天在臉書發布聲明，並引用文化部長李遠的言論表示，「文化是國家的靈魂，靈魂不容隨意踐踏，台灣文化也不能徹底淪陷，若支撐文化的預算再遭大幅刪減，就像斷了葉子的葉脈，葉子終將枯萎而死。」

聲明指出，市場與資金是內容產業發展的關鍵，兩者都需政府與產業的群策群力才能實現。立法院近年推動修法，將影視音與台灣內容為核心發展的「文創」升級為國家戰略重點文化創意產業，並增加租稅優惠，為產業發展注入活水，已獲多家上市櫃公司響應。

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聲明提到，文化部去年開始執行的「文化黑潮計畫」是匯聚政府與民間資源的具體行動，吸引許多產業人員投入並創作以台灣為本的作品，這是項影響深遠的目標，政府與民間的合作正如火如荼地進行著，為建立文化軟實力及國際競爭力戮力以赴。

聲明表示，對於有立委提案刪減預算，橫跨電影開發、製作、行銷、發行、戲院及平台等環節的公會成員，都憂心此舉會動搖台灣內容產業，便決定發聲盼立法院理性審查並支持文化預算，一起為台灣影視音內容產業發展而努力。（編輯：張雅淨）1140120

李遠
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