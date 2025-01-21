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林辰唏程予希「花香2」闖第3人 爭執劇碼虐心

2025/1/21 16:32（1/21 16:46 更新）
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台劇「第一次遇見花香的那刻」第2季即將上檔，演員程予希（左）、林辰唏（右）感情迎來新挑戰，爭執劇碼相當虐心。（GagaOOLala提供）中央社記者洪素津傳真 114年1月21日
台劇「第一次遇見花香的那刻」第2季即將上檔，演員程予希（左）、林辰唏（右）感情迎來新挑戰，爭執劇碼相當虐心。（GagaOOLala提供）中央社記者洪素津傳真 114年1月21日
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（中央社記者洪素津台北21日電）演員林辰唏、程予希主演的戲劇「第一次遇見花香的那刻」推出第2季，劇中2人親密戲再升級，不過感情卻有第3人介入，三角戀情將掀起大波瀾，預告曝光爭執劇碼相當虐心。

原創台劇「第一次遇見花香的那刻2」今天釋出正式預告，影片中可一窺林辰唏、程予希重逢後的新生活樣貌，更首度曝光全新角色，由演員林依晨師妹袁漠遙飾演的氣質音樂才女，化身最強情場勁敵，女友力爆發，暗示虐心3角戀即將展開。

劇中林辰唏、程予希牽手重返校園敘舊、在咖啡廳約會開始，緊接著一幕幕2人一同生活的甜蜜剪影，2人更有情緒濃厚的親密戲。新一季也將帶出更多同性伴侶可能遇到的現實問題，包含大眾眼光、對外稱呼、親子問題、職場身分，甚至三角戀等等，所有虐心衝突都將寫實呈現。

袁漠遙在劇中是強勢的情敵，將與程予希有精彩對手戲，不只在音樂上交流，2人還有曖昧火花，她的加入將為劇情注入「三角戀勁敵」的全新能量。

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袁漠遙就讀國立台北藝術大學電影學系，主修表演組和聲音組，本身專業是詞曲創作、配樂，原本立志當幕後配樂師才進入電影系，因緣際會踏於娛樂圈成為演員。該劇是袁漠遙的首部主演出道作，她坦言，「成為演員的過程有不少波折，但我還是一個很幸運的人，能夠在我覺得自己最棒的時刻遇到這部戲。」

「第一次遇見花香的那刻2」斥資新台幣3000萬元擴大製作規模與故事篇幅，該劇將於2月18日在Netflix與GagaOOLala首播。（編輯：張雅淨）1140121

台劇「第一次遇見花香的那刻2」將在2月首播，21日釋出正式預告，也曝光全新角色，林依晨師妹袁漠遙（圖）飾演音樂才女，並獻唱片頭曲。（GagaOOLala提供）中央社記者洪素津傳真 114年1月21日
台劇「第一次遇見花香的那刻2」將在2月首播，21日釋出正式預告，也曝光全新角色，林依晨師妹袁漠遙（圖）飾演音樂才女，並獻唱片頭曲。（GagaOOLala提供）中央社記者洪素津傳真 114年1月21日
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