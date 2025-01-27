除夕節目變KTV包廂 蕭煌奇、家家、蕭秉治嗨唱

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（中央社記者王寶兒台北27日電）共赴KTV高歌常是親朋好友聚會首選，文總籌劃春節節目WE ARE邀歌手蕭煌奇、家家、蕭秉治輪流翻唱KTV熱門排行榜歌曲，還共同嗨唱「眉飛色舞」，讓圍爐時刻能一起K歌。

文化總會籌辦「2025 WE ARE我們的除夕夜」春節節目，推出全新主題「全家歡聚KTV」，在錄製節目前就透過網路開放民眾投票，票選符合個人心境的熱門歌曲。節目中蕭秉治、家家及蕭煌奇接力登場，高唱「天黑請閉眼」、「今天妳要嫁給我」、「掉了」、「愛情限時批」、「我很好騙」等歌曲。

蕭秉治說，首次獲邀參與WE ARE非常興奮，他最喜歡蕭煌奇的「你是我的眼」還有家家的「我沒資格」，而若要推薦自己的一首歌送給節目觀眾，他會選「我對你的愛沒有盡頭」，傳達除夕夜溫馨有愛的氛圍。

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家家則說，此次合作組合令她感到「很新鮮」，過去各自都合作過，但3人組合演出是首次。她其實很少去KTV，每次去KTV，朋友往往都會點她的歌要她唱給大家聽，像是「家家酒」就是必唱曲目，讓她開玩笑說「有上班的感覺」，在自己的作品中，她會想挑選House Party給節目觀眾，讓圍爐成家裡的派對。

「2025 WE ARE我們的除夕夜」表演將在28日晚上7時播出，播出頻道包含三立都會台、三立台灣台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube等平台；國際影音平台TaiwanPlus將同步以英語字幕播送。（編輯：龍柏安）1140127