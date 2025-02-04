78屆坎城影展評審團主席 法國影后茱麗葉畢諾許擔綱

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（中央社巴黎4日綜合外電報導）法國坎城影展（Cannes Film Festival）今天宣布，已經選定法國知名女星茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）擔任5月登場的第78屆影展評審團主席。

法新社報導，從「英倫情人」（The English Patient）到「愛情對白」（Certified Copy），60歲的茱麗葉畢諾許曾演出一系列膾炙人口電影。她將接替上一屆評審團主席的電影「芭比」（Barbie）導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）。

葛莉塔潔薇是第一位獲此殊榮的美國影人，她主持的評審團去年將坎城影展最高榮譽金棕櫚獎（Palme d'Or）頒給美國導演西恩貝克（Sean Baker）執導的浪漫劇情片「艾諾拉」（Anora）。

茱麗葉畢諾許透過聲明回憶初登坎城舞臺光景說：「1985年，我懷著年輕女演員的激動和不安初次踏上這個臺階，從沒想過40年後能以評審團主席的殊榮回來。」

她還說：「我深知自己所獲殊榮和肩負的責任，也知道絕對需要保持謙遜。」

茱麗葉畢諾許是首位達成坎城影展、威尼斯影展（Venice Film Festival）和柏林影展（Berlinale）歐洲三大影展大滿貫的影后。

她也是曾獲奧斯卡金像獎肯定的少數法國演員之一。茱麗葉畢諾許曾以1996年史詩戰爭愛情片「英倫情人」拿下奧斯卡最佳女配角獎。

坎城影展指出，這是影展史上第2次連續兩年都由女性擔任評審團主席。

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前一次得追溯至1960年代，當時是由義大利影后蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）接替「亂世佳人」（Gone with the Wind）傳奇影星奧莉薇亞德哈維蘭（Olivia de Havilland）擔任評審團主席。

坎城影展評審團其他成員目前仍然待選，競賽單元片單預計將於4月中公布。（譯者：李佩珊/核稿：何宏儒）1140204