涂善存化身3D帶路人 引領觀眾穿梭時空遊歷畫作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北15日電）演員涂善存在電影「夜校女生」演上一角，除戲劇上有所表現外，近日更化身3D帶路人，透過數位掃描和3D建模技術，讓自己的數位人像帶領觀眾穿梭時空，一起遊歷沉浸體驗展中的畫作。

涂善存演過不少戲劇，即將上映的電影「夜校女生」中也可以看到涂善存的身影，而一直勇於挑戰不同創作形式的他積極挑戰跨域合作。

近日他首度透過數位掃描與3D建模技術化身帶路人，在以科技與多元媒材打造沉浸式體驗展「臺灣風物圖－穿越時空沉浸之旅」第3部曲中，運用XR技術引領觀眾穿梭時空，進入畫作當中，讓傳統藝術在數位科技的交融下，展現更具臨場感與生命力的嶄新風貌。

工作滿檔的涂善存也即將進入一部新電影的拍攝當中，這次將挑大梁擔任男主角，正在積極準備角色與參與讀本中，目前內容還無法透露太多，不過涂善存已經衝勁滿滿準備進組。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除了拍戲，熱愛創作的他，自畫畫作大多都作為公益義賣，他今年也期許自己可以有更多畫作的創作，希冀自己在30歲的這年能開個公益畫展，將自己的畫作與文字結合分享給大家。

而日前剛滿30歲的全方位演員涂善存，於生日前夕到冰島旅遊，看到遼闊的平原與壯闊的冰山，他盼自己無須畏懼，努力往目標前行。另外涂善存也在生日當日和合作10年的經紀人許維琪到陶藝教室，製作充滿紀念的陶器，把愛化成具體形狀作紀念。（編輯：陳政偉）1140215