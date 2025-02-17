蘇打綠阿龔淚崩拍MV 小巨蛋開唱倒數計時

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（中央社記者洪素津台北17日電）樂團蘇打綠耗時3年推出10張復刻專輯，團員阿龔在拍攝歌曲「下雨的夜晚」MV數度淚崩，感慨MV就像是告別情書，現在蘇打綠將全心投入舞台，22、23日到小巨蛋開唱。

蘇打綠「下雨的夜晚（蘇打綠版）」MV上線。蘇打綠坦言自己看完MV後百感交集，感慨這支影像作品就像是對整個復刻計畫的「告別情書」，阿龔也在拍攝當下數度淚崩，團員們重回柏林沿著回憶軌跡靜靜地放下花束，向過去的自己致意、道謝也道別，正式為這段復刻旅程畫下句點。

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MV 拍攝時，柏林夜晚也特意送上一場應景的細雨，團員們重返柏林圍牆、奧伯鮑姆橋、柏林勝利紀念柱等經典風景，與過去並肩前行。這首當年寫給朋友的安慰之歌，如今卻承載著更深的情感，映照著蘇打綠團員面對謊言、馴服悲傷、等待雨停的複雜心緒。

蘇打綠 「冬未了（蘇打綠版）」18 日正式發行之後，「二十年一刻」巡迴演唱會「冬的首站」也將隨之於本週末在台北小巨蛋登場，2場演出時間分別為22 日、23日。目前團員們正密集投入彩排，並表示「終於來到復刻完成這一刻，迫不及待在舞台上盡情釋放！」（編輯：李亨山）1140217