金哈克曼與妻子陳屍家中 警方對案情存疑將徹查

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（中央社聖塔菲27日綜合外電報導）美國新墨西哥州聖塔菲郡警局今天表示，好萊塢知名硬漢型演員金哈克曼與妻子及一隻寵物狗被發現陳屍家中，目前未懷疑事涉謀殺，但死因尚未確定。

綜合路透社和法新社報導，聖塔菲郡（Santa Fe）警局在聲明中表示，95歲的金哈克曼（Gene Hackman）和63歲妻子貝琪（Betsy Arakawa）的遺體昨天下午在家中不同房間內被人發現。

聲明表示：「目前不懷疑他們的死亡涉及謀殺，然而確切死因尚未確定。」當局隨後表示，正調查所有可能性。

聖塔菲郡警局昨晚申請搜查令，並告訴法官，此案「性質足夠可疑，需要進行徹底搜查和調查」。

搜查令申請書指出，發現遺體的維修工人看到房屋前門半開，但沒有被強行闖入的跡象，也沒有明顯的瓦斯或一氧化碳洩漏跡象，這些可能性仍在調查中。偵查員正在等待解剖報告和毒理檢測結果。

聖塔菲郡警長孟多薩（Adan Mendoza）在記者會上說，金哈克曼和妻子「已經去世一段時間」，但未說明具體時間。孟多薩表示，警方仍嘗試確定最後一次有人與這對夫婦接觸的時間。

警方在廚房發現金哈克曼，他的衣著整齊，太陽眼鏡掉在一旁；貝琪和被關在籠裡的德國牧羊犬則在浴室被發現，浴室檯面上散落著從打開的藥瓶中掉出的藥丸。

根據書面證詞，金哈克曼和貝琪似乎是突然倒地，兩人身上均沒有鈍擊創傷的跡象。

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孟多薩表示，另外發現兩隻狗還活著，牠們不在籠子裡，能利用寵物門自由進出房子。

「紐約時報」（The New York Times）提到，貝琪在檀香山長大，是一名古典音樂家並開有一間小公司。身為金哈克曼的配偶，她會幫丈夫所寫的書打字並編輯，平時遠離社群媒體，也不接受採訪，維持相當低調的生活。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1140228