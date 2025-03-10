蘇慧倫喜慶出道35週年 張震嶽送衝浪板祝福

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（中央社記者洪素津台北10日電）歌手蘇慧倫睽違5年帶著全新專輯與歌迷見面，今天恰巧是蘇慧倫出道35週年，歌手張震嶽現身送上衝浪板，祝福她「衝出」佳績，蘇慧倫感謝好友力挺，也期待他明年發專輯。

蘇慧倫發行全新專輯「輕重Aftersun」，今天舉行慶功記者會，現場還特別邀請一起合作專輯的張震嶽出席，張震嶽送上衝浪板，除了祝福蘇慧倫新專輯突破重圍，也自願當免費衝浪教練，「我很會教衝浪的，我2個小時之內保證讓妳站起來。」

蘇慧倫和張震嶽出道至今合作多首歌曲，也成為好朋友，張震嶽讚賞蘇慧倫保養有術，「我老婆問過我，為什麼蘇慧倫都保持這麼好，我問過她，但她都笑而不答。」

蘇慧倫表示，見到張震嶽很開心，「我們身分都有改變，現在是為人父、為人母，但聚在一起會聊小時候的事情，看到他有回到小時候的感覺。」感謝張震嶽力挺，也期待他明年發專輯。

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今天正好是蘇慧倫出道35週年的重要日子，回顧演藝生活，她表示，自己也從女孩變女人，「我也是感受自己的成長，感受自己的進步，不同階段，謝謝媒體和歌迷。」

蘇慧倫也公布6月22日將舉辦「就說給我聽」巡迴演唱會，地點在台北Legacy TERA。（編輯：張雅淨）1140310