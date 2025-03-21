許安植「化外之醫」捧骨灰罈 為父尋真相演繹掙扎

（中央社記者洪素津台北21日電）演員許安植之前在「茶金」大放異彩，這次新劇「化外之醫」演1名檢察官，為父親的死展開一連串偵查攻防，憶起抱著劇中父親骨灰罈的戲，她分享角色心境「爸爸在心裡的份量其實更重」。

許安植在新劇「化外之醫」飾演年輕氣盛的檢察官，為了更貼近這一角色，她特別向一名前任檢察官請教，深入了解檢察官的心路歷程與職業選擇。許安植透過劇組表示，這名前檢察官的經歷讓她從中汲取了不少靈感，「這些細節幫助我更好地詮釋這個角色。」

許安植坦言，最令她印象深刻的戲是抱著劇中父親骨灰罈的戲。她分享道：「那一刻我覺得骨灰罈很重，但更重的是爸爸在我心中的份量。」這一場戲讓她體會到角色內心的掙扎，尤其是當角色面臨父親去世後，為了尋找真相而承受的巨大壓力。

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許安植分析道，角色是個完美主義者，總是對自己要求極高，這使得她的個性有時顯得銳利，對觀眾來說可能不太討喜，但許安植相信，這種性格背後有其深刻的原因，「我自己從做角色功課準備到拍攝，其實越來越喜歡她，我覺得她的討人厭是有理由的，希望觀眾最後可以理解她。」

「化外之醫」於每週六晚間9時在公視播出，每次播出2集，共11集；同日晚上10時（台灣時間），中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版、越南K+和印尼CATCHPLAY+同步上線。（編輯：陳政偉）1140321