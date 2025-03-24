林辰唏程予希「花香2」續前緣 意外譜人生善轉變

（中央社記者洪素津台北24日電）演員林辰唏和程予希2度合作拍攝女同志的戲劇故事，相隔2年再合作依舊默契滿滿，林辰唏讚程予希變得更有自信，林辰唏育兒則更有心得「要給他無條件的愛」，2人的人生都有善的轉變。

林辰唏和程予希相隔2年再次合作拍攝戲劇「第一次遇見花香的那刻2」，林辰唏在劇中和老公離婚，卻也沒和程予希在一起，再次相遇的兩人即將再度譜出自己的人生故事，只是面對經濟、各自家庭和第3者的難題，林辰唏和程予希將會有不同的抉擇，也因為同居，更能坦誠對彼此的情感，進而了解對方是不是心裡想的那個對的人，抑或是你願意為你愛的人做多少改變。

林辰唏和程予希近日接受中央社專訪，兩人在2022年都以該劇的第一季獲金鐘獎，程予希分享得獎後接著忙碌畫展，根本沒有時間消化自己得獎的情緒，生活也就這樣過去，但那時候的程予希並不開心，「我經歷了生活和工作的轉變」，不過這2年讓程予希大幅成長，連林辰唏也覺得程予希變得有自信了。

林辰唏和程予希再度合作拍戲，問起2人再次合作的感想，程予希打趣說：「變得更討人厭！」隨後也解釋彼此的信任度和熟悉度都還在，這次拍戲相對順利，林辰唏覺得程予希因為有自己的創作，反而讓她長出自己的東西，當然那種自信就自然而然地散發出來。

林辰唏和兒子住在花蓮，決定養育兒子對林辰唏是一個人生大轉彎，「他（兒子）就是我人生中一個本來我不會做的決定，接了這個任務之後就過了一個我完全無法預期的生活樣態，兒子也給了我很多啟發和看見」。

林辰唏坦言，父母對孩子一定會有一些期待跟要求，「我想要給予的是無條件的愛」，但在這個過程中，還是會受到很多挑戰，所以林辰唏希望兒子可以為自己負責，「他學習為自己負責，在任何決定跟選擇上，不管選什麼他可以知道他自己為什麼做這個選擇跟決定，也讓兒子知道，你不是一個人去承擔這些事情，我跟爸爸都很願意聽你說」。

「第一次遇見花香的那刻2」探討愛情裡的「麵包」，程予希分享「麵包」這一件事情並不是不重要，「如果你們要一起經歷這段關係的話，應該要去思考你現在想要過什麼樣的生活品質，差一點你能不能接受，如果你又不願意將就，我覺得那就比較容易有爭執」。

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林辰唏則坦言有了小孩之後，在經濟層面就會有不同的看法，「很多的考量已經不會是你自己喜歡和想要，我覺得愛情跟麵包是一個完全不應該擺在一起比較，麵包是為了生存，是一個你在生活中的需要，也許在愛情裡面是作為一個流動的一種方式」。

林辰唏盼在做任何選擇之前，「回歸到我們個人身上，你在關係中建構什麼樣的生活和什麼樣的形式，以及什麼樣的決定跟選擇，都需要大量的溝通和共識」。（編輯：李亨山）1140324

演員林辰唏（右）和程予希（左）相隔2年再次合作拍攝戲劇，程予希坦言2年前的她並不開心，「我經歷了生活和工作的轉變」，不過這2年讓程予希大幅成長，連林辰唏也覺得程予希變得有自信了。中央社記者裴禛攝 114年3月24日