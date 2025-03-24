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「分居風暴」重映 開場5分鐘一鏡到底掀高潮

2025/3/24 12:42（3/24 13:31 更新）
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電影「分居風暴」曾摘下奧斯卡獎最佳外語片，由演員萊拉哈塔米（Leila Hatami）（前）、佩曼莫阿迪（Payman Maadi）（後）共同演出，睽違14年將在台灣重映。（海鵬提供）中央社記者王心妤傳真 114年3月24日
電影「分居風暴」曾摘下奧斯卡獎最佳外語片，由演員萊拉哈塔米（Leila Hatami）（前）、佩曼莫阿迪（Payman Maadi）（後）共同演出，睽違14年將在台灣重映。（海鵬提供）中央社記者王心妤傳真 114年3月24日
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（中央社台北24日電）電影「分居風暴」曾摘下奧斯卡獎最佳外語片，睽違14年將重映，特別部分是此片一開場就是5分鐘的一鏡到底盡頭，拍下主角為了移民問題互不相讓的畫面，後段則不斷翻轉掀起高潮。

「分居風暴」描述一對夫妻訴請離婚並分居後，丈夫雇請一位少婦代為照顧失智父親，卻在一次爭執後遭控「蓄意謀殺」，事件也越演越烈，當年曾摘下柏林影展最佳影片金熊獎、奧斯卡獎最佳外語片，連史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）、布萊德彼特（Brad Pitt）也對此片表達讚賞。

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伊朗男星薩哈比侯賽尼（Shahab Hosseini）因為演活片中看護的躁鬱症丈夫，也摘下柏林影展影帝，當年從偶像出道的他為了增加鏡頭年齡感和滄桑感，主動拔頭髮讓髮際線提高，片中一場他詮釋躁鬱症發作，讓衝突更加升高的畫面，也曾被網友戲稱是「失控哥」。

薩哈比侯賽尼此次精湛演出，讓他跟導演阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）三度合作電影「新居風暴」（The Salesman）的機會，之後也在坎城影展封帝。「分居風暴」將於28日重返大銀幕。（編輯：李亨山）1140324

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