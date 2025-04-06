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警上添花談女性故事 導演受印度巴士輪暴案啟發

2025/4/6 14:20（4/6 14:31 更新）
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印度女星莎哈娜格絲瓦米（Shahana Goswami）（中）在電影「警上添花」飾演女警，並憑藉此片拿下亞洲電影大獎最佳女主角。（海鵬提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月6日
印度女星莎哈娜格絲瓦米（Shahana Goswami）（中）在電影「警上添花」飾演女警，並憑藉此片拿下亞洲電影大獎最佳女主角。（海鵬提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月6日
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（中央社記者王心妤台北6日電）印度女星格絲瓦米憑電影「警上添花」獲亞洲電影大獎影后，電影也進入奧斯卡獎短名單，片中剖析印度女性地位，導演蘇里表示，是受2012年印度新德里巴士輪暴案啟發。

根據片商資料，莎哈娜格絲瓦米（Shahana Goswami）從小就熱愛電影，就讀大學時曾以音樂劇「搖滾吧！」獲電影觀眾評論家最佳女演員獎並一舉成名，至今演出超過30部電影，雖然半數都沒辦法在印度上映，在國際卻頗受好評。

「警上添花」深刻描述女性地位的剖析及自我成長，獲國際媒體稱讚是「年度必看電影」，英印混血女編導桑蒂亞蘇里（Sandhya Suri）表示，此片是她的首部長片。

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蘇里看過一張印度抗議民眾向一名女警吐口水的照片，而此事件源於印度2012年的女大生輪暴案（印度新德里巴士輪暴案），一群女性抗議群眾在與警察爆發衝突時，向圍堵她們的女警吐口水。這也激發她想探索印度女警擁有權力，卻也要承受社會暴力的矛盾。

「警上添花」將於18日全台上映。（編輯：張雅淨）1140406

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