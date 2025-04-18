雷恩葛斯林將主演星際大戰新電影 預計2027年上映

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（中央社洛杉磯18日綜合外電報導）好萊塢影星雷恩葛斯林（Ryan Gosling）在2023年賣座強片「Barbie芭比」裡以肯尼一角搶盡風頭後，這位曾獲奧斯卡獎提名的演員將主演流行文化巨作「星際大戰」的新電影。

法新社報導，盧卡斯影業（Lucasfilm）今天在日本舉行的星戰慶典（Star Wars Celebration）活動上宣布，雷恩葛斯林將主演預計於2027年5月上映的電影「STAR WARS：星際戰士」（Star Wars: Starfighter，暫譯）。

這部電影將由導演蕭恩李維（Shawn Levy）執導，其代表作包括電影「死侍與金鋼狼」（Deadpool & Wolverine）、影集「怪奇物語」（Stranger Things）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這部電影擬於今年秋天開始製作，背景設定在2019年上映的「STAR WARS：天行者的崛起」（Star Wars: The Rise of Skywalker）劇情約5年後，但將獨立於前作天行者的故事之外。

盧卡斯影業透過聲明表示：「這部電影…將是由全新角色主演的嶄新冒險，故事背景設定在一個從未在銀幕上探索過的時代。」

星際大戰粉絲聚會活動「星戰慶典」今天在日本舉行，會中公布了關於這部電影的細節。

雷恩葛斯林向觀眾秀出自己兒時的星際大戰床單照片，他說自己甚至在還沒看過星際大戰電影前，就已夢想著星際大戰。

雷恩葛斯林談到，星際大戰像是刻在文化DNA中，甚至形塑了他對電影的理解。

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他還說：「（新電影的）劇本太棒了，故事有許多冒險、激動人心的情節和原創角色。這是一個機會，展現（星際大戰）宇宙中我們或許不曾見過的一面。」

蕭恩李維則告訴群眾，這部電影將具備星際大戰的所有樂趣，但會以「新穎原創的方式」製作。（譯者：洪培英）1140418