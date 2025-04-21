律師歌手蘇明淵備戰藍寶石 父喪陰霾情緒崩潰

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（中央社記者洪素津台北21日電）律師歌手蘇明淵日前遭逢父喪，情緒低落到走不出來，滿腦都是對父親的不捨和愧疚，好在夢境中的父親模樣很好，也讓他相信父親去了更好的地方，只是唱歌情緒濃厚時還是會想起父親而崩潰。

蘇明淵今天和鄭進一為「真愛秀·藍寶石大歌廳」高雄演唱會進行彩排，蘇明淵表示，這次能與鄭進一等前輩同台演出，是難得的榮幸，能與長輩們一同回味那段秀場黃金年代。這不僅是一場演出，更是一次學習的機會。」

蘇明淵也說，參與秀場表演是自己和爸爸的連結，所以格外珍惜，也一定會上台好好唱給天上的父親聽，蘇明淵的父親在年初離世，蘇明淵透露近期在工作上心情難免受到影響，「我真的一度走不出來想要去看醫生，因為工作忙碌，都沒有好好陪伴爸爸，更多的是對爸爸的愧疚」。

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這次蘇明淵在藍寶石大歌廳的演出中，特別選了爸爸生前最愛的歌曲「無言花」來翻唱，結果沒想到在彩排時邊唱邊哭，「在之前彩排時一時情緒失控，無法把歌唱完，老婆還問我是不是選錯歌，但我還是堅持要挑爸爸喜歡的歌來唱，加上老師都已編好曲，所以現在只能盡量調整自己心情、控制好情緒，把這首歌思念離別的情緒能好好地傳達出來。」

「2025真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會於5月10、11日在高雄流行音樂中心演出，演唱會以「寶島金曲」為主題，邀來金鐘得主澎恰恰、陳亞蘭聯手主持，豪華演出陣容包括鄭進一、王彩樺、袁小迪、曹雅雯、蕭煌奇、龍千玉、向蕙玲、蘇明淵等實力派歌手，為母親節獻上最深情的祝福。（編輯：李亨山）1140421