鄭宜農台語新輯談人生缺憾 自揭國中曾遭霸凌

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（中央社記者王心妤台北25日電）金曲歌后鄭宜農今天出席第2張台語專輯「圓缺」記者會，提到主題是描寫人生各種缺憾。她也透露國中時曾被霸凌，上廁所被潑水，讓她只能憋尿一整天，連家人都不知道這件事。

鄭宜農今天表示，專輯作品寫到「暴力倖存」，她想寫此主題很久了，因為每個人成長過程可能都遭遇某些程度的暴力，但當下可能沒意識到。她也提到，學校就像個小型社會，有時被霸凌也沒有原因。

鄭宜農透露，國中時曾上廁所時被潑水，讓她只敢偷偷憋尿一整天，而家人不知道她被霸凌，只覺得她有心事。

這段經歷讓她一度不想社交，像是剛進音樂圈時，她會去唱片行待一整天，而現在的經紀人是那時認識的唱片店員，隨著年紀漸長，鄭宜農試著用音樂唱出心聲，「寫出來能給大家陪伴，是我很榮幸的事情。」

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鄭宜農此次砸下新台幣千萬製作專輯，她笑說，這是開公司以來首張正式專輯，很希望做好成品，讓大家覺得公司開得很值得，但也不諱言存款也差不多見底。

至於是否期待入圍金曲獎，她表示，為了夥伴付出的努力會想得到肯定，畢竟這是許多人的努力結晶。（編輯：龍柏安）1140425