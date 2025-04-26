玖壹壹新歌MV玩轉8點檔經典場面 郭書瑤跨刀演出

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（中央社記者龍柏安台北26日電）饒舌天團玖壹壹新歌「當我沒愛過」在MV大玩創意，不僅把傳統8點檔經典場面搬進MV，還找來郭書瑤跨刀擔綱女主角、話題十足，團員健志也搞笑地說：「我怕我阿嬤太入戲。」

饒舌天團玖壹壹每回推出音樂作品總能帶動話題，這次新歌「當我沒愛過」更拿8點檔當成MV主軸，還找來郭書瑤與團員洋蔥、春風、健志上演情感糾葛的經典名場面。

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玖壹壹3人在MV各有不同劇情挑戰，洋蔥在劇中被潑水、毆打，健志則是被車撞，春風上演一見鍾情的老派戲碼，談到和郭書瑤對戲的心情，洋蔥自嘲：「就是一個不專業在演戲的人配上一個很會演戲的人，很怕導演不給過。」

分別與3名團員都有對手戲的郭書瑤說，春風就是超專業演員，因為私下相處很哥們，在演偶像劇觸電的瞬間，「會覺得很荒謬不小心笑場，健志奇特的想法很多，走即興發揮的路線，洋蔥就是很真誠演技稚嫩的很可愛。」（編輯：李亨山）1140426