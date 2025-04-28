吳鈴山飾更生人太入戲 吵架飆髒話「很糟的事」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北28日電）演員吳鈴山在大愛戲劇「九如一家人」演出更生人，拍戲的過程中一度太入戲，會把角色帶到現實生活中，當時的他和老婆吵架卻意外飆髒話，這也讓他反省「這是一個很糟的事情」。

吳鈴山透過新聞稿分享，拿到「九如一家人」劇本就覺得角色內心很有層次，開玩笑說：「因為太喜歡，都抱著劇本睡覺」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳鈴山從飾演的角色中想到真實生活中的自己，這次詮釋更生人意外把角色帶到現實生活中，太太就會感受到為什麼最近變得比較衝，「我是不會罵髒話的人，我記得這段期間跟老婆衝突的時候，我罵她髒話了，這是一個很糟的事情」。

吳鈴山也分享自己在單親家庭中成長，童年的陰暗面一直被他隱藏的很好，沒想到演出這個角色讓他「人性大爆炸」，他開心有接演這部劇，「我可以在戲中開始放縱我生活中，綑綁自己的那一面」。（編輯：李亨山）1140428