「看不見的國家」海報 蔡英文、蕭美琴女力現身

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北28日電）美國導演葛靜文執導電影「看不見的國家」，國際首映後迴響不斷，坎城影展名導朴贊郁也力推，台灣版海報今天出爐，以玉山為主體，並可見蔡英文、蕭美琴、陳菊等多名台灣女性政治人物。

葛靜文（Vanessa Hope）擔任製片及導演10餘年，擁有美國芝加哥大學東亞研究博士學位，作品曾獲選柏林及坎城等國際影展，並在2016年見證台灣選出首名女總統。她今天透過新聞稿表示，當看見螢幕打出「我們是台灣人」，觸動她決定拍攝這部電影，「我深受台灣人民的啟發」。

拍攝「看不見的國家」（Invisible Nation）期間，葛靜文近距離貼身採訪前總統蔡英文，並記錄蔡英文8年總統任期內，台灣的身分認同及民主發展，包括她如何採取堅定立場，面對中國軍事侵略和干涉內政，甚至還走進總統官邸，拍攝蔡英文居家生活，像是蔡英文講話被愛貓打斷的畫面，也為電影增添趣味性。

「看不見的國家」自國際首映以來迴響熱烈，除獲坎城影展名導朴贊郁力推「台灣是個無可否認存在的國家」外，也獲英國衛報力薦是「發人深省的台灣入門課」，葛靜文在2024台灣總統大選後，重新篩選素材，並於2025年初完成最新版本。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣版海報今天首度曝光，海報以台灣最高峰玉山為主體，將出現於電影的角色如蔡英文、副總統蕭美琴、監察院長陳菊、立委吳沛憶、行政院副院長鄭麗君等台灣女性政治人物，與自由廣場、台北101等代表性地標結合，創造女性崛起與歷史觀點交匯的形象。

值得一提的是，自「看不見的國家」上映消息曝光後，便頻繁收到民眾詢問與包場申請，未映演先轟動的盛況令葛靜文又驚又喜。「看不見的國家」將於6月13日全台上映。（編輯：李亨山）1140428