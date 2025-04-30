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華語流行金曲音樂節 陳雷沈文程壓軸邀返黃金年代

2025/4/30 16:38（4/30 16:56 更新）
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2025中氣十足華語流行金曲音樂節5月3日至4日將在台中圓滿戶外劇場熱力登場登場，金曲歌王沈文程（圖）受邀壓軸獻唱。（三立提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月30日
2025中氣十足華語流行金曲音樂節5月3日至4日將在台中圓滿戶外劇場熱力登場登場，金曲歌王沈文程（圖）受邀壓軸獻唱。（三立提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月30日
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（中央社記者洪素津台北30日電）歌手沈文程與陳雷將在華語流行金曲音樂節壓軸獻唱，沈文程帶來full band熱唱膾炙人口的代表作，陳雷帶上舞群演出招牌金曲，邀請民眾一同穿越回音樂輝煌黃金年代。

華語流行金曲音樂節將在5月3日、4日於台中市圓滿戶外劇場盛大登場，號召17組金曲巨星與新生代音樂人共同跨世代開唱，將打造一場橫跨70至90年代華語流行金曲與現代編曲碰撞的回憶殺。

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根據製作單位發布的新聞稿，沈文程將帶來full band熱唱，演唱歌曲包括「五月十一彼下埔」、「心事誰人知」、「來去台東」、「舊情也綿綿」等歌曲，重現那個只要一開口就讓全場大合唱的年代。

陳雷將帶上舞群演出，用他極具辨識度的雷氏唱腔，以「歡喜就好」、「有影無」等金牌歌曲，邀請現場歌迷跟著他一起扭動舞姿搖擺起來。此外，由於母親節即將到來，陳雷改編經典曲目「媽媽請你也保重」，提前祝福全天下偉大的母親「母親節快樂」。（編輯：管中維）1140430

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中氣十足金曲音樂節 5/3起台中圓滿戶外劇場開唱
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