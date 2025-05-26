洪小鈴淚憶父親流感驟逝 呼籲別輕忽小感冒

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（中央社記者洪素津台北26日電）演員洪小鈴今年產下女兒，初為人母感觸頗深，今天她為戲宣傳，想到父親前幾年因流感送醫，沒想到隔天就離開人世，事發突然讓她措手不及，更讓她投射在戲劇裡，哭到不能自己。

洪小鈴和張雁名今天出席主演戲劇「生命的麥田」宣傳記者會，該劇詮釋濃厚的親子關係，描述彼此如何相互理解。洪小鈴坦言劇中有一場父女和解的戲，讓她投射到自己與父親相處的情景。

洪小鈴表示，爸爸當時忽略小感冒，就醫後發現是流感，且「肺都白了一半」，隔天就病逝。想起當時情景，她忍不住落淚。經歷過生離死別，洪小鈴成為媽媽後感觸更深，也呼籲大家千萬不要輕忽小感冒。

洪小鈴仍沉浸在初為人母的喜悅，但回想起剛生產完遇到「塞奶」這個魔王關卡，又讓她忍不住落淚。她說，因為賴床而沒定時擠奶，胸部塞奶手一碰就痛，想讓女兒吸奶又喬不到好角度，自己疲累也心疼女兒。

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洪小鈴平時熱愛健身、爬山，懷孕6個月同樣保持爬山習慣，沒想到卻被醫生警告「胎位往下掉」，怕寶寶提早出來的她只好暫停運動。而洪小鈴產後身材沒有太大改變，也沒有水腫。

洪小鈴和張天霖喜獲愛女，升格新手爸媽，洪小鈴大讚張天霖是神隊友，還讓女兒躺在他胸膛睡2小時。一旁的張雁名也自豪是神隊友，他和老婆葳葳育有即將滿2歲的兒子，提到老婆產後在月子中心時房子剛好交屋，他也是兩邊跑，一肩扛下所有瑣事。（編輯：張雅淨）1140526