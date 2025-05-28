韓流拼盤演唱會31日高雄登場 周邊交管捷運加密班次

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）2025年韓流拼盤KT POP演唱會將於31日在高雄國家體育場登場。高市府交通局表示，世運大道將於當天實施交通管制，同時規劃捷運加密班次，以及免費接駁車服務疏運。

交通局今天發布新聞稿說明，世運大道31日下午4時至午夜12時將全段封閉管制，管制區內除緊急救護車輛、執行公務車輛及接駁車外，其他汽車、機車均禁止通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締。

交通局預測左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有車多情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。

有接送需求民眾，可利用外圍捷運站臨停接送，搭捷運至紅線R17世運站出站，步行5至8分鐘即可抵達會場；另外，散場部分，捷運公司已規劃提高捷運疏運量能，縮短班距為3至4分鐘，維持散場動線順暢。

高雄捷運公司說明，演唱會散場後，將以空車加班車及縮短營運班距疏運，往小港方向班距達3分鐘1班，並提醒旅客3分鐘班距空車會從R17世運站開放載客，勿搭回頭車。末班車於午夜12時由各端點站發車。

此外，演場會場也將安排免費接駁車，晚間9時30分至11時30分提供演唱會場至高鐵左營站、台鐵新左營站的散場接駁車服務。

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至於機車臨時停放區，則規劃於高雄國家體育場西北側，開放時間為31日中午12時至晚間11時，騎車前往的歌迷可多加利用，並準時離場；另外，會場依照慣例絕不提供汽車停車位，呼籲民眾不要開車前往。

台鐵與高鐵為服務外地歌迷，將加開北上列車，詳情可至台鐵公司及台灣高鐵公司官網查詢；交通局表示，相關交通管制及疏運措施，於活動當天將視人潮狀況彈性調整，並以現場執行措施為主。（編輯：陳仁華）1140528