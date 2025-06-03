加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
中華電為憑證事件致歉 強調無涉資訊與網路安全
首頁 / 娛樂

林美貞避談離婚孫興 告訴自己要有愛和希望過日子

2025/6/3 19:11（6/3 20:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
大愛劇「生命的麥田」首映記者會3日下午在台北舉行，演員艾偉（後右5）、王淑娟（後右4）、陳志強（後右2）、孫鵬（後右3）、林美貞（後左2）、關聰（後左5）等人出席並合影留念。中央社記者翁睿坤攝 114年6月3日
大愛劇「生命的麥田」首映記者會3日下午在台北舉行，演員艾偉（後右5）、王淑娟（後右4）、陳志強（後右2）、孫鵬（後右3）、林美貞（後左2）、關聰（後左5）等人出席並合影留念。中央社記者翁睿坤攝 114年6月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北3日電）演員林美貞和孫興情纏24年，歷經多次分合，最終以離婚劃下句點，歷經這段風波，林美貞表示一直勇敢面對一切，剛好這次拍戲的角色也提醒自己，心中還是要有愛、希望，才能夠勇敢面對未來的日子。

林美貞、孫鵬、艾偉、王淑娟、陳志強今天出席大愛劇「生命的麥田」首映記者會，大家齊聚暢聊拍戲的過程，其中林美貞當時在台東拍這齣戲時，孫興愛相隨還充當助理，當時兩人再度走在一起，沒想到戲上映時卻傳出離婚消息。

林美貞面對離婚一事不願多談，她表示自己一直勇敢面對所有一切，而且自己也很開朗，而她在戲中飾演一名外籍配偶，人生旅途中遇到很多不如意的事情，更一度想不開，但還好遇到貴人相救，她表示角色帶給我很多提醒，不管遇到什麼事，心中還是要有愛、有希望，才能夠勇敢面對未來的日子。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

一旁的孫鵬則在劇中演出喉嚨受傷無法說話的是釋迦農夫，他表示很開心能演出這個角色，「因為不能說話，所以眼神和肢體動作、情緒我會多一點，我演出前也會跟導演溝通哪裡要加強」。

有趣的是孫鵬在訪問時要幫林美貞擋問題，他逗趣表示要大家問他跟狄鶯的生活，而狄鶯日前出意外下巴縫了7針，孫鵬表示狄鶯現在恢復很好，請大家不要擔心。（編輯：李亨山）1140603

#狄鶯
#孫鵬
#艾偉
#大愛
孫鵬
羅志祥新片飾網紅 吐媽媽病況每天都像全新開始黃琪詐騙孫鵬狄鶯夫婦逾19萬元 判刑6月定讞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：