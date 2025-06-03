林美貞避談離婚孫興 告訴自己要有愛和希望過日子

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（中央社記者洪素津台北3日電）演員林美貞和孫興情纏24年，歷經多次分合，最終以離婚劃下句點，歷經這段風波，林美貞表示一直勇敢面對一切，剛好這次拍戲的角色也提醒自己，心中還是要有愛、希望，才能夠勇敢面對未來的日子。

林美貞、孫鵬、艾偉、王淑娟、陳志強今天出席大愛劇「生命的麥田」首映記者會，大家齊聚暢聊拍戲的過程，其中林美貞當時在台東拍這齣戲時，孫興愛相隨還充當助理，當時兩人再度走在一起，沒想到戲上映時卻傳出離婚消息。

林美貞面對離婚一事不願多談，她表示自己一直勇敢面對所有一切，而且自己也很開朗，而她在戲中飾演一名外籍配偶，人生旅途中遇到很多不如意的事情，更一度想不開，但還好遇到貴人相救，她表示角色帶給我很多提醒，不管遇到什麼事，心中還是要有愛、有希望，才能夠勇敢面對未來的日子。

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一旁的孫鵬則在劇中演出喉嚨受傷無法說話的是釋迦農夫，他表示很開心能演出這個角色，「因為不能說話，所以眼神和肢體動作、情緒我會多一點，我演出前也會跟導演溝通哪裡要加強」。

有趣的是孫鵬在訪問時要幫林美貞擋問題，他逗趣表示要大家問他跟狄鶯的生活，而狄鶯日前出意外下巴縫了7針，孫鵬表示狄鶯現在恢復很好，請大家不要擔心。（編輯：李亨山）1140603