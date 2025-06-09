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台北電影節票券開賣 高鐵災難片「96分鐘」秒殺

2025/6/9 12:18（6/9 13:12 更新）
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影片來源：台北電影節 Taipei Film Festival

（中央社記者洪素津台北9日電）台北電影節票券昨天開賣，「哇靠北影套票組」400組急速完售，其中集結2屆影展大使林柏宏與宋芸樺的開幕片「96分鐘」和「非常新人」牧森與余杰恩主演的青春熱血閉幕片「進行曲」都迅速完售。

電影「96分鐘」故事描述林柏宏飾演的拆彈專家跟宋芸樺飾演的刑警妻子，搭上從台北開往高雄的高鐵，被迫解決拆彈危機。該片是導演洪子烜花了9年構思劇本到後製完成的電影，為了增加現實感，劇組特別打造全台首座一比一高鐵車廂智能攝影棚，並引進好萊塢虛擬美術技術，是台灣少見的災難動作大片。

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牧森、余杰恩在「進行曲」飾演面對社團存廢危機的高中生，齊心對抗體制追求夢想。牧森為此苦練小號，余杰恩雖然從小學習打鼓，仍需每週練習3天、每天背著20公斤重鼓8個小時練習，該片則是台北電影節的閉幕片。

另外，台北電影節的其他片單也受到觀眾熱烈響應，包括同時入圍台北電影獎與國際新導演競賽的「我家的事」，國際新導演競賽入圍作品「河鰻」，以及台北電影獎入圍片「刺心切骨」、「顏色擷取樣本.mov」、「小雁與吳愛麗」，片券也皆在短時間內完銷。（編輯：張銘坤）1140609

#台北電影節
#台北電影獎
#宋芸樺
#林柏宏
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