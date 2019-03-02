一帶一路製造債務陷阱 中國政協：沒有道理

（中央社台北2日電）針對外界質疑「一帶一路」倡議是搞地方霸權，中國全國政協新聞發言人郭衛民今天表示，一些發展中國家的債務成因是很複雜的，是歷史上形成的，「說成是債務陷阱，是沒有道理的」。

中國人民政治協商會議第13屆全國委員會第2次會議定3日下午3時在北京開幕，13日上午閉幕。現任國務院新聞辦公室副主任的全國政協新聞發言人郭衛民，2日下午在新聞發布會回應哈薩克媒體提問時，作上述表示。

郭衛民表示，中國提出「一帶一路」建設倡議以來，得到各方的積極回應。到2018年底，有100多個國家和國際組織都積極支持和參與「一帶一路」建設，一大批重點專案落地見效，促進當地經濟發展，受到越來越多沿線國家的歡迎，也贏得國際讚譽。

對於「債務陷阱」的質疑，他指出，一些發展中國家的債務成因是很複雜的，是歷史上形成的。中國的投資在這些國家債務中所占的比例比較小。

郭衛民說，中方的項目主要是基礎設施項目，對其長遠發展會很有利。「一帶一路」建設給這些國家帶來的是發展和希望，把它說成是「債務陷阱」，是沒有道理的。

他強調說，「一帶一路」宣導的是和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏的「絲路精神」，堅持共商、共建、共用原則，贏得越來越多國家領導人和當地民眾的稱讚和認同，與所謂「地區霸權」毫不相干。隨著「一帶一路」建設，中國的朋友越來越多。

郭衛民還表示，第2屆「一帶一路」國際合作高峰論壇4月將在北京舉辦。站在新的歷史起點上，中國將同相關國家一道，共同推進「一帶一路」建設邁上新台階。（編輯：林克倫）1080302