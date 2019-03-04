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越南非洲豬瘟疫情擴大 增至7個省市淪陷

最新更新：2019/03/04 10:20

（中央社河內4日電）越南非洲豬瘟疫情繼續擴大，獸醫部門近日在北部海陽省發現病例，成為全國第7個淪陷疫區的省市。

「青年報」新聞網站報導，越南農業與農村發展部獸醫局局長范文東（Pham Van Dong）證實，近日已在海陽省（Hai Duong）發現非洲豬瘟疫情病例。

報導指出，海陽省經門縣（Kinh Mon）一個農戶養殖豬場近日出現多頭豬隻異常死亡的現象，當地獸醫部門獲報進行採樣送驗，結果樣本對非洲豬瘟病毒呈現陽性；獸醫部門隨後立即撲殺這個農戶全部豬隻、共107頭以及展開防疫相關工作。

越南有58個省和河內、海防、峴港、芹苴與胡志明等5個直轄市。報導說，海陽省驗出非洲豬瘟病毒後，成為越南全國第7個出現疫情的省市。此前，位於北部的興安（Hung Yen）、太平（Thai Binh）、海防（Hai Phong）、河內與河南（Ha Nam）以及位於中部的清化省（Thanh Hoa）先後淪為疫區，共96個農戶養殖豬場發現非洲豬瘟病例，共2349頭豬被迫撲殺。

報導說，目前越南南部省市尚未出現非洲豬瘟疫情，但是由於北部和南部地區間豬肉售價有較大差距，豬肉從北部運銷南部的活動相當熱絡，所以疫情蔓延到南部的可能相當高，各地相關部門正在加強防疫，防止疫情擴散。（編輯：陳永昌）1080304

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