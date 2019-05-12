川普威脅對中全面加徵關稅 美消費者恐嘗苦果

（中央社記者江今葉華盛頓11日專電）不滿中國修改美中貿易協議草案，美國計劃全面對中國進口商品加徵關稅，由於涉及許多消費性商品，在這場貿易戰結果出爐前，美國消費者恐怕會先嚐到物價上揚的苦果。

在中國片面對美中貿易協議草案做出系統性修改後，怒不可遏的美國總統川普在5日推文表示，對2000億美元中國商品加徵的懲罰性關稅從10日起由原先的10%增加到25%。

儘管中國貿易談判代表、中國國務院副總理劉鶴仍如期於9日抵達華府展開第11輪貿易協商，但由於談判未果，劉鶴前腳剛走，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）隨即宣布，在川普指示下，對剩餘約3000億美元中國商品加徵關稅展開規劃。

毫無疑問，川普希望藉由拉高關稅方式取得中國在貿易談判上的妥協。川普在9日的公開講話中也表示，關稅是美國的強大工具，顯示他認為拉高關稅是有效迫使對手妥協的絕佳手段。

雖然中國確實會因為美方提高進口關稅受影響，但美國消費者也是這波貿易戰的無辜受害者。面對關稅調升過高，企業難以全部自行吸收，轉嫁消費者不可避免。

從10日凌晨開始課徵的2000億中國進口商品來看，主要受影響的商品雖然是工業化工品、積體電路、汽車配件等工業零件與中間商品，但服飾、家具、電子商品、自行車、肉品等最終商品也會受到影響，受影響商品超過6000項。

根據華府政策諮詢機構「貿易夥伴關係」（The Trade Partnership）估計，美國之前對總值500億美元中國商品加徵關稅，連同這次對2000億美元中國商品加徵25%關稅，再加上中國反制關稅影響，將使美國每個四口之家每年平均增加767美元（約新台幣23700元）支出；若是美國將懲罰性關稅擴大到所有輸往美國的中國商品，每個四口之家每年支出平均將超過2000美元。

美國消費者或許一時之間還未感受到加徵關稅的衝擊，但估計3到4個月後，零售業者受到關稅調高影響被迫調漲商品售價，影響將逐漸顯現。（編輯：林憬屏）1080512