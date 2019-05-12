美中貿易戰升溫 中共官媒頭版連發文撫民心

面對美中貿易戰升級，中國民心面臨不安之際，中共官媒人民日報、經濟日報12日同步在頭版及內頁刊登3篇文章，強調中國消費力強勁、投資金額回升，安撫喊話的用意明顯。圖為人民日報12日頭版版面。（取自人民日報電子版）中央社 108年5月12日

（中央社台北12日電）在美中貿易戰陡然升級，中國民心面臨不安之際，中共官媒人民日報、經濟日報今天同步在頭版及內頁刊登3篇文章，分別強調中國消費力強勁、投資金額回升及經濟潛能，安撫喊話用意明顯。

人民日報今天頭版頭條以「我國消費『主引擎』動力強」為題發表文章說，消費是中國經濟穩定運行的壓艙石，也是持續推動中國經濟成長的主引擎；今年第1季中國社會消費品零售總額達人民幣9兆7790億元，年增率仍達8.3%。

中國貿促會研究院國際貿易研究部主任趙萍在文章裡說，隨著中國消費規模持續擴大，結構繼續優化，消費對經濟發展的基礎性作用將更凸顯。這既是中國經濟「韌性強、潛力大、活力旺」的表現，也將進一步提升中國經濟「抗風險能力」，為高品質發展增添後勁。

中國的經濟日報今天頭版頭條則以「投資回升彰顯中國經濟發展後勁」為題，指中國今年第1季固定資產投資額達10兆1871億元，年增率6.3%，較去年全年提高0.4個百分點，投資「穩步回升」。整體投資低點已在2018年出現，今年第2、3季起可望重振。

文章稱，投資穩步回升，得益於中國「一系列改革開放政策的出台和實施」。特別是2018年第4季以來中共中央推出的一系列「六穩」政策，政策效果不斷顯現。今年以來，多項擴大有效投資的政策接力推出，在政策效應帶動下，企業及市場信心都告增強。

人民日報今天第4版發表題為「中國經濟的無限潛能」文章說，4月以來，外資法人紛紛調高中國今年經濟成長預期，中國經濟「斷崖說」、「崩潰論」等說法不攻自破。「越來越多人相信中國經濟彰顯強勁韌性、蘊藏無限潛能」。

文章稱，中國經濟「長期向好的基本面更加穩固」，中國「發展的迴旋餘地和應變能力不斷提升」，靠的正是「以習近平同志為核心的黨中央總攬全局、科學決策」。（編輯：邱國強/林克倫）1080512