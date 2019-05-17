貿易戰延燒 中國撤銷美國豬肉進口訂單

（中央社芝加哥16日綜合外電報導）根據美國農業部（USDA）今天公布的數據，總統川普宣布對中國進口貨品加徵關稅後，中國在同一週也撤銷自美進口3247公噸豬肉，為一年多以來最大撤單動作。

路透社報導，中國在9日截止的一週內做出這項撤單動作，對價值65億美元美豬外銷市場形成打擊。美豬外銷市場對發展迅速的美國肉品業相當重要。

在美中貿易戰之前，中國加上香港是美豬第2大外銷市場。

由於中國出現非洲豬瘟（ASF），美國農民業者數月來一直寄望中國增購美豬。然而，全球這兩個最大經濟體間的貿易戰，卻讓美國農業成為受創最重的領域之一。

產業分析師指出，在貿易戰及中國對美豬加徵關稅下，跡象顯示中國大量採購美豬的意願趨緩。

根據美國農業部數據，今年稍早，中國在2月28日截止一週內取消53公噸美豬訂單、在3月21日截止一週內取消999公噸美豬訂單，及在4月18日截止一週內取消214公噸美豬訂單。

市場分析師說，今天中國撤銷美豬訂單消息一出，對瘦肉豬（lean hog）期貨市場造成了衝擊。

阿契爾金融服務公司（Archer Financial Services）大宗商品經紀商史密斯（Dennis Smith）表示：「令人失望的是，貿易戰恐拖延幾個月，這意味著對美豬加徵關稅。」「這種情形不應發生。由於非洲豬瘟疫情，我們應是賣給中國更多豬肉才對。」

儘管非洲豬瘟對人體不造成傷害，但幾乎所有受感染豬隻都會死亡。這種疫情在全球最主要豬肉生產者的中國各地已迅速蔓延。鄰國越南政府表示，將調動軍警對抗非洲豬瘟疫情爆發。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1080517