網傳出現猴痘病例 馬國衛生部澄清無此事

（中央社記者蘇麗娜吉隆坡23日專電）社群媒體流傳馬來西亞柔佛州（Johor）和吉隆坡出現猴痘症（Monkeypox）病例，馬國衛生部澄清並無此事，希望民眾不要以訛傳訛。

馬國衛生部秘書長諾希山（Noor Hisham）發表新聞稿指出，馬國衛生部通告各地衛生機構相關病例處理程序，希望民眾勿再傳播不實訊息，以免引起恐慌。

他引述世界衛生組織的報告表示，一名38歲的奈及利亞男性4月28日入境新加坡，2天後發病，並於5月9日確診感染猴痘病毒，目前這一名病患已被隔離治療。

新聞稿指出，新加坡衛生部也證實沒有馬來西亞人與此病例有所接觸。

猴痘病毒流行於中非和西非的熱帶雨林地區，主要宿主是老鼠等嚙齒動物，傳染媒介是食用感染的動物肉類，很少經由人與人接觸傳染，目前，猴痘病症並無特定治療方式或疫苗。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）日前指出，非洲境外，在新加坡的這起病例通報之前，只有美國、英國與以色列爆發猴痘病毒案例。

除外，針對新加坡猴痘確診病例，印尼於5月13日也發出旅遊警示，呼籲前往星國的旅客多注意，將加強機場防疫措施。（編輯：王永志）1080523