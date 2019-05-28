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法國反菸見效 抽菸者兩年劇減160萬人

最新更新：2019/05/28 21:03

（中央社記者曾依璇巴黎28日專電）法國近年以調漲菸價等措施試圖抑制抽菸人口增加，預計明年每包20支菸售價調到10歐元（約新台幣353元）。官方數據顯示，反菸措施已收效，兩年來抽菸人口劇減160萬人。

「費加洛報」（Le Figaro）報導，法國健康評量（Baromètre santé）今天公布一項去年調查的數據，顯示過去兩年內，法國的抽菸人口劇減160萬人。

法國公共健康局（Santé publique France）主任布爾迪永（François Bourdillon）說，兩年來，抽菸人口大幅減少12%，是前所未見的成功，這不僅意味原本抽菸的人戒了菸，也顯示學會抽菸的年輕人減少。

根據調查，2018年，法國18歲到75歲成人中32%會抽菸，包括25.4%的人每天抽、6.6%偶爾抽；每天抽菸的人比2017年減少2.5個百分點。

另外，利用電子菸來戒菸的人有增加的趨勢，3.8%的人每天抽電子菸，比2017年多1.1個百分點。

調查還發現抽菸與社會不平等的關聯，高學歷的法國人每天抽菸的比例較相對低學歷者低。

民間團體「全國反菸委員會」（CNCT）公關人員艾申布赫納（Amélie Eschenbrenner）表示，抽菸人口減少，證明連貫且有力的政策對公共衛生是有效果的。

全國反菸委員會有信心抽菸人口會持續減少，能於2032年達到「無菸世代」目標，也就是要把屆時剛滿18歲的年輕人抽菸比例降到5%以下。

法國政府2016年起積極反菸，採取系列措施包括分段調漲菸價、規定素面包裝、補助尼古丁替代品等，並發起「一個月不抽菸」活動，超過25萬人響應。

法國市面上目前每包20支菸的價格多在8.2歐元到8.8歐元間，將於2020年調到10歐元。

布爾迪永認為，抽菸人口大幅減少對整體死亡率的影響，估計要10到15年後才會顯現出來。

2015年，法國約有7萬5000人死於與抽菸習慣有關的疾病，例如癌症、心血管疾病、呼吸系統疾病等，相當於法國本土死亡人數的13%。（編輯：郭中翰）1080528

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