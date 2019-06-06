非洲豬瘟疫情蔓延 全越損失約48億元

（中央社河內6日電）越南農業與農村發展部4日召開非洲豬瘟疫情會議，官員表示，2月初首度發現非洲豬瘟病例，至今共撲殺逾220萬頭染病豬隻，重量近13萬噸，經濟損失估計達3.6兆越盾（約新台幣48億元）。

「勞動報」新聞網站報導，獸醫部門4日在中部峴港市（Da Nang）和王縣（Hoa Vang）2處養豬場驗出非洲豬瘟病毒，峴港因此成為全越南第53個爆發疫情的省市。

越南有63個省市，也就是有8成4省市已淪陷。

報導引述獸醫局數據指出，截至4日為止，非洲豬瘟疫情已蔓延到53省市、357個縣份、3682個村落，共撲殺222萬3765頭染病豬隻。

報導說，至今全國共有125個村落超過30天沒發現新病例，但是有47個因超過30天沒發現新病例而解除封鎖的村落重新爆發疫情。

「法律報」新聞網站報導，越南農業與農村發展部4日召開有關非洲豬瘟疫情的會議，獸醫局官員在會中表示，預料疫情還將繼續擴大。

以北部南定省（Nam Dinh）為例，至今全省共撲殺約17萬8000頭染病豬隻，占全省豬隻總數的30%，造成極大損失。南定省官員表示，當地從未發生造成這麼嚴重經濟損失的災害，包括颱風等天災在內。

報導指出，與會官員在會中聚焦討論病豬撲殺補助與銷毀等措施，同時要求各地相關單位繼續加強防疫，控制疫情，降低損失。（編輯：馮昭）1080606