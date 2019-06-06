更多編輯台推薦新聞：
日圓一個半月升值近6% 哈日族用兩招減少失血
產經

日圓一個半月升值近6% 哈日族用兩招減少失血

影片／六四30週年 異議漫畫家巴丟草首度真面目示人
兩岸

影片／六四30週年 異議漫畫家巴丟草首度真面目示人

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

專題／不只愛上台灣濃濃人情味 德籍醫生也愛臭豆腐

專題／不只愛上台灣濃濃人情味 德籍醫生也愛臭豆腐

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
普悠瑪宜蘭翻車案 司機員尤振仲過失致死罪起訴
訊息平台
首頁 / 國際

非洲豬瘟疫情蔓延 全越損失約48億元

最新更新：2019/06/06 10:49

（中央社河內6日電）越南農業與農村發展部4日召開非洲豬瘟疫情會議，官員表示，2月初首度發現非洲豬瘟病例，至今共撲殺逾220萬頭染病豬隻，重量近13萬噸，經濟損失估計達3.6兆越盾（約新台幣48億元）。

「勞動報」新聞網站報導，獸醫部門4日在中部峴港市（Da Nang）和王縣（Hoa Vang）2處養豬場驗出非洲豬瘟病毒，峴港因此成為全越南第53個爆發疫情的省市。

越南有63個省市，也就是有8成4省市已淪陷。

報導引述獸醫局數據指出，截至4日為止，非洲豬瘟疫情已蔓延到53省市、357個縣份、3682個村落，共撲殺222萬3765頭染病豬隻。

報導說，至今全國共有125個村落超過30天沒發現新病例，但是有47個因超過30天沒發現新病例而解除封鎖的村落重新爆發疫情。

「法律報」新聞網站報導，越南農業與農村發展部4日召開有關非洲豬瘟疫情的會議，獸醫局官員在會中表示，預料疫情還將繼續擴大。

以北部南定省（Nam Dinh）為例，至今全省共撲殺約17萬8000頭染病豬隻，占全省豬隻總數的30%，造成極大損失。南定省官員表示，當地從未發生造成這麼嚴重經濟損失的災害，包括颱風等天災在內。

報導指出，與會官員在會中聚焦討論病豬撲殺補助與銷毀等措施，同時要求各地相關單位繼續加強防疫，控制疫情，降低損失。（編輯：馮昭）1080606

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報