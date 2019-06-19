越南政府開議 討論促進湄公河三角洲永續發展

（中央社河內19日電）越南政府表示，未來5年內將用國家預算與各種資金約20億美元，加快湄公河三角洲各項重要基礎設施建案，提高此區域因應氣候變化的能力，促進區域永續發展。

湄公河三角洲在越南稱為九龍江（Cuu Long）三角洲，位於越南西南部，共包括13個省市，面積達390萬公頃，占越南全國面積的12.3%，人民占全國人口的19%。

湄公河三角洲是越南全國最大的水稻種植和水產品生產中心，占全國GDP的20%，糧食產量占全國的50%，水果產量占70%，水產品產量占52%，大米出口占90%以及水產品出口占60%等。

快訊新聞網站報導，越南政府昨天召開有關湄公河三角洲適應氣候變遷及可持續發展的會議，總理阮春福與各部會官員出席。

報導指出，越南是世界上受氣候變化影響最嚴重的國家之一，其中湄公河三角洲是氣候變化衝擊最大的地區之一，導致當地數以百萬計的民眾生活與生計面臨挑戰；但是，當地如果能夠適應氣候變化，仍可迅速且永續發展。

與會代表表示，經2年落實政府有關湄公河三角洲適應氣候變遷及可持續發展的120號決議，當地經濟社會發展已取得進展，但是目前此區域陸路和鐵路等基礎設施仍然有限，未設有深水海港，水路交通系統尚未同步發展等。

與會代表建議，未來應推動興建與修建接連湄公河三角洲與胡志明市以及東南部各省市的道路，改善水路交通系統與強化水運物流能力，提高堅江省（Kien Giang）富國國際機場（Phu Quoc）客貨運能力，鼓勵各航空公司增設新航線等。

越南建設部部長范紅河（Pham Hong Ha）表示，將與各地相關部門配合建立適應洪水、土地倒塌、乾旱與海水侵蝕的安全屋宅以及擴大全區供水能力等提案，再呈交政府審核批准。

報導說，與會代表建議政府在未來5年內規劃使用45兆越盾（近20億美元）的資金，加快實現上述建案，其中一半經費來自國家預算，其餘透過動用各種其他資源。

阮春福高度肯定湄公河三角洲對整個經濟體的重要性，對與會代表建議贊同成案，要求相關部門研究制定動員資金的方案，加強投資與促進湄公河三角洲可持續發展。（編輯：施燕飛）1080619