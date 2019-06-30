越南與歐盟簽署FTA 最快年底上路

越南與歐洲聯盟30日在河內市正式簽署自由貿易協定（EVFTA）及投資保護協定（EVIPA）。中央社河內攝 108年6月30日

（中央社河內30日電）越南與歐洲聯盟今天在河內簽署自由貿易協定（EVFTA）及投資保護協定（EVIPA），兩項協定將由歐洲議會與成員國議會審議，其中EVFTA最快今年底上路，EVIPA預計至少2年始能完成批准。

越南與歐盟於2012年啟動自由貿易協定（FTA）談判，經過14輪洽談，雙方於2015年底宣布達成協議，經過法律審查後，歐盟於2017年提議將FTA區分為EVFTA及EVIPA，歐洲理事會25日通過內容同意簽署。

根據EVFTA協定，越南將與歐盟28個經濟體互享關稅優惠，協定一旦生效後，歐盟立即取消越南進口稅目85.6%左右，占越南對歐盟出口金額的70.3%。

另一方面，由歐盟出口到越南也將有48.5%的稅目立刻被取消，占歐盟對越南出口金額的64.5%；雙方貨品99%的關稅將在10年內陸續取消。

未來EVIPA協定生效後，也將加強保護歐盟廠商對越南的投資。

EVFTA與EVIPA簽署儀式今天下午在越南政府辦公室舉行，越南總理阮春福與歐盟貿易執行委員馬姆斯壯（Cecilia Malmstrom）等代表出席。

阮春福表示，歐盟將越南視為東南亞地區具有潛力的重要夥伴，越南也與歐盟合作非常感興趣，希望擴大與歐盟28個成員國經貿往來。

馬姆斯壯說，兩項協定簽署是展現雙方長期合作的重要里程碑，相信EVFTA協定生效後，雙方貨品99%的關稅取消，將為越南與歐盟企業、消費者與民眾帶來利益。

越南是繼新加坡之後第二個與歐盟簽署FTA協定的東南亞國家。歐盟是僅次於美國的越南第二大出口市場，根據越南海關總局統計顯示，去年越南出口到歐盟的金額達418.8億美元，較前年成長9.42%；而越南從歐盟進口金額達138.9億美元，年增14%。（編輯：王永志）1080630