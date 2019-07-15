懷孕22週罹末期乳癌 越南婦堅毅生子故事催淚

（中央社河內15日電）越南阮姓女子懷孕22週時，確診罹患末期乳癌，但拒絕放棄胎兒，於5月下旬剖腹產下才滿31週的男嬰。阮女積極接受治療後健康情況有進展，今天抱著兒子出院回家團聚，無私母愛感動許多人。

越南「青年報」新聞網站今天報導，來自河南省（Ha Nam）28歲的孕婦阮氏蓮（Nguyen Thi Lien）在懷孕22週時，發現身體有異狀，就醫後確診罹患末期乳癌，且已轉移到肺臟。

報導指出，雖然醫師勸告她放棄胎兒，以免影響乳癌治療效果，但她堅持要生下寶寶，因為「胎兒已成型，捨不得放棄」；她甚至說，「只要兒子健康出生就好」。

阮女病情日益惡化，由於乳癌已轉移到肺臟，導致她躺著時無法呼吸。醫師協商後於5月22日在她保持坐姿下為她開刀剖腹產，產下1600公克重的男嬰，寶寶出生時才31週，是早產兒。

生產後，阮女要繼續接受乳癌化學治療，兒子因早產也需要特別照顧，使用儀器協助呼吸。阮女母子經近2個月積極接受治療，最近兩人健康情況都有進展，男嬰已可以自行呼吸，體重增加900公克，身體各部位目前沒有異狀，醫師因此同意讓她們出院。

報導說，阮女雖然走路仍有困難，但是今天已可以自行抱著兒子，與家人一起回家，幸福全寫在臉上。

阮女今後仍繼續接受化療，但是可以抱著兒子回家團聚，她說，「這是我以前不敢想的事」。醫師也坦言，阮女罹患末期乳癌卻成功產子，母子現在都可出院，「是一個奇蹟」。

阮女孕期罹癌成功生子的故事最近受到民眾的關注，這段母子情深令人動容，許多網友紛紛留言，祝福她們。（編輯：周永捷）1080715