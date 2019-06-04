年輕女性罹乳癌 醫師：25%有遺傳基因變異

（中央社記者郝雪卿台中4日電）中山醫學大學附設醫院乳房外科主任葉名焮今天表示，年輕女性如罹患乳癌應全面考慮檢測所有基因，近兩年來經由初篩家族病史進行遺傳性基因檢測，高達25%有遺傳基因變異。

葉名焮指出，有特定遺傳性癌症基因變異的人，比起沒有基因變異的人，罹患不同癌症的風險較高，其中最高可多出20倍。受這些遺傳性基因變異影響的癌症，就是所謂的遺傳性癌症。若確認有遺傳者，應及早因應避免危險因子。

葉名焮表示，年輕女性若罹患乳癌應全面考慮所有基因，中山附醫乳房外科透過全方位遺傳基因檢測，成功幫助許多乳癌病患找到遺傳性的基因變異。

她說，依據統計大約5%至10%乳腺癌病例來自遺傳，但中山附醫乳房外科近兩年來經由初篩家族病史後，進行遺傳性基因檢測的乳癌病患，高達25%有遺傳基因變異，顯見癌症遺傳諮詢及遺傳性癌症基因檢測的重要性。

葉名焮舉例指出，一名48歲女子罹患乳癌，經治療後病況穩定，由於家族內也有女性親戚於45歲罹患乳癌，於是這名患者透過基因檢測發現有一個基因變異，患者的兩名健康女兒也接著進行基因檢測，確認其中一名女兒也有遺傳媽媽的基因變異。

葉名焮提醒，通常帶有遺傳癌症基因變異的人，會有幾個特點，包括罹患癌症的風險較高、罹患癌症的年紀較輕、癌症的攻勢較猛烈。因此，知道自己有遺傳性癌症基因變異的人，建議和醫師一起規劃提早進行癌症篩檢、檢測頻率也可以增加，一起找出最合適的個人化健康計畫。（編輯：翁翠萍）1080604