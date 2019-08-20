美大型公司CEO連署 企業應置社會責任於利益之上

（中央社紐約19日綜合外電報導）商業圓桌組織（Business Roundtable）今天指出，美國企業界有責任提供經濟效益給所有人，而不僅是投資人而已。

路透社報導，商業圓桌組織這份「企業目的聲明」由美國180多家公司首長簽署，包括亞馬遜公司（Amazon.com Inc）、全球最大民航業者美國航空公司（American Airlines）和美國銀行業龍頭摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co）等企業的執行長（CEO）。

儘管很大程度上僅具象徵意義，但商業圓桌組織這份聲明卻一反約30年來認為企業是為股東而存在的觀點。

那種觀點引導了每項重大的企業決策，從執行長領多少薪酬，到企業是否投資員工或開除他們都有。

商業圓桌組織發出這項聲明，時值民主黨總統參選人和從業活躍人士呼籲企業承擔更多的責任，他們想要企業在公司領域外的議題上表明立場。

擔任商業圓桌組織主席的摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，美國貧富差距正在擴大，優先考量所有利害關係人，將引領至一個較為健康的經濟狀態。

戴蒙表示：「美國夢是存在著，但正受到磨損。」戴蒙還說：「大型企業主正在投資他們的員工和社群，因為他們明白唯有如此，才能夠長期成功。」

商業圓桌組織發出的聲明概述出5大承諾，包括提供公平薪資和「重要利益」投資員工、支持社群和「保護環境」等。

麻省理工學院史隆管理學院（MIT Sloan School of Management）教授戴爾（Barbara Dyer）表示，這個組織的聲明可能意義深長，因為之前股東至上的信條是企業決策的動力，但現在在上市企業中卻顯得陳腔濫調。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1080820