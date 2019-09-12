土耳其繼續寬鬆週期 央行降息325個基點

（中央社記者何宏儒安卡拉12日專電）土耳其中央銀行今天調降基準利率325個基點，從19.75%降為16.5%，幅度高於經濟學家先前預期。央行總裁烏伊薩爾就任後，自7月下旬至今已降息750個基點。

土耳其中央銀行（CBRT）今天召開貨幣政策委員會會議前，彭博對經濟學家調查，預測今天會降息275個基點。土國央行今天的降息幅度高於這項預期。

2018年8月爆發貨幣危機後，為防止里拉匯率挫跌演成全面性金融危機，土耳其央行曾激烈升息，於去年9月13日將基準利率一口氣調升625個基點（25碼），由17.75%上調至24%，並且維持在此一水準超過10個月之久。

自稱「利率敵人」的總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）向來對高利率政策不假辭色，曾一再要求降息以刺激成長、復甦經濟。

他7月6日突然撤換前央行總裁切亭卡亞（Murat Cetinkaya），由被視為「鴿派」的烏伊薩爾（Murat Uysal）接替。中東第一大經濟體土耳其力圖擺脫去年夏天里拉危機造成的經濟衰退，烏伊薩爾上任後，於7月25日劇烈降息425個基點，從24%降為19.75%，今天進一步降至16.5%。

土耳其的消費者物價指數年增率已從去年10月創下15年新高紀錄的25.24%，降至今年8月的15.01%。外界預期，通貨膨脹情勢走緩、里拉兌美元匯率回穩，為利率調降創造空間。一般預料，央行年底之前可能還會再降息。

通膨走跌、利率調降、工業生產好轉，都使較寬鬆貨幣政策得到支撐，可能幫助經濟成長。但也有分析憂心通膨可能再度走升，降息的結果則將導致通膨問題惡化。美國高盛集團（Goldman Sachs）最近在備忘錄中表示，「（土耳其）通膨持續減緩的趨勢還沒開始」，並警告太快速降息恐將導致新一波匯率波動。（編輯：郭中翰）1080912