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法國警告 將阻止臉書加密貨幣Libra在歐洲發展

最新更新：2019/09/12 23:27

（中央社巴黎12日綜合外電報導）法國今天警告，將阻止臉書（Facebook）在歐洲發展加密貨幣Libra的計畫，因為Libra會威脅到各國政府的「貨幣主權」。

法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）在經濟合作暨發展組織（OECD）虛擬加密貨幣會議開幕式上表示：「我想要非常清楚地表明：在這樣的情況下，我們不能批准Libra在歐洲土地上發展。」

社群網站龍頭臉書因為在散布假消息和極端主義內容影片所扮演的角色而聲譽受損，因此臉書6月宣布發行Libra的計畫時，各國政府和批評人士都表示擔憂。

臉書計劃於2020年上半年發行Libra，將有一籃子貨幣資產支撐，避免出現類似比特幣與其他加密貨幣般的大幅波動。

除了臉書以外，Libra還獲得Visa、萬事達卡（Mastercard）和PayPal等支付巨擘，以及共乘服務應用程式Lyft和Uber等撐腰。

自從臉書宣布發行Libra計畫後，法國官員就直言不諱警告Libra所構成的危險，勒麥爾在今天的會議中也持續施壓。

其中一個擔憂就是，民眾可能會在危機時刻選擇使用Libra，而放棄國家貨幣，讓政府管理經濟的努力複雜化。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1080912

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