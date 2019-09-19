聯準會今年第2次降息 未來利率走向視數據而定

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會今天決定降息一碼，也就是0.25個百分點，這是聯準會今年第2次降息，目的是延續持續10年的經濟擴張。聯準會主席鮑爾表示，未來是否再降息將視數據而定。

聯邦公開市場委員會（FOMC）結束兩天貨幣政策會議後宣布，以7票對3票通過降息25個基準點，將基準利率目標區間降至1.75%到2.00%，以因應目前的全球風險以及商業投資和出口走弱局面。

聯準會發布政策聲明說，儘管美國經濟持續溫和成長，就業市場也保持穩健，但「鑑於全球局勢發展對經濟展望的影響以及通貨膨脹壓力緩和」，而決定降低利率。

決策官員雖仍認為美國經濟很可能繼續成長，通貨膨脹也會逐漸增加，但承認「此一展望仍有些不確定性」，並承諾「採取適當行動」維持經濟擴張。

不過，顯示決策官員對利率看法的利率意向點陣圖中位數顯示，2020年利率水準將維持在新的目標區間不變。只是17位官員中也有7人預測今年會再降息一碼一次，顯示聯準會內部出現分歧。

CNBC報導，鮑爾在記者會承認在當前環境下決策相當困難，但強調相關官員的作法會有彈性。他說：「有時往前走的路很清楚，有時不是那麼清楚。我們將在每次會議仔細檢視各項資訊，並評估適當的政策立場。」

他表示，數據將決定未來聯準會的動作，如果情況顯示有必要，聯準會會進行「連串」降息，但他不認為目前有此需要。（譯者：林治平）1080919