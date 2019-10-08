台灣智能科技商業參訪團訪馬 拓展雙邊商機

台灣經濟部商業司副司長陳秘順（中）於3日率領16位台灣企業參訪團，以「智能科技商業」為主題到馬來西亞與業者進行考察及交流，希望開創更多商機。（馬來西亞連鎖協會提供）中央社記者郭朝河吉隆坡攝 108年10月8日

（中央社記者郭朝河吉隆坡8日專電）經濟部商業司副司長陳秘順3日率領16位台灣企業參訪團，以「智能科技商業」為主題到馬來西亞與業者進行考察及交流，希望開創更多商機。

陳秘順率領10餘家來自台灣的零售及科技業者，於10月3日抵達吉隆坡參訪，台灣最大的產業技術研發機構工業技術研究院多位代表也隨團交流。

台灣參訪團還包括經濟部商業司科長李勇毅、中華民國購物中心協會秘書長陳奕賢、南台灣著名Outlet、遊樂場、義大集團、萊爾富便利商店、點子研創、TaiPay Blockchain 區塊鏈、悠遊支付樂金融科技等單位。

此外，工業技術研究院也在商業發展研究院協助、經濟部商業司的見證下，在3日與馬來西亞連鎖協會（MRCA）簽署合作意向書，希望雙邊共同致力於兩國的智慧商業科技運用交流、人才培訓。

另外，台灣零售與商場經營者也希望能與馬國業者合作，如高雄義大集團也盼與馬國購物商場進行跨國商場經營；萊爾富便利商店願意多了解物流智慧科技的方向，討論未來合作可能。而中華民國購物協會則希望透過這次台馬智能科技商業媒合會，觀摩馬來西亞業者對於智慧商業科技運用。

馬來西亞連鎖協會副會長拿督劉明致詞時表示，連鎖零售業者經常面對各種挑戰，包括轉型，從傳統走向數位化，又面對智能零售的走勢，希望這一次交流能夠讓馬國業者有所借鏡，並鼓勵雙邊企業廠商能夠有更多交流，開拓國際視野，落實智能科技的運用。

他說，此次媒合會也顯示馬來西亞具備國際市場，馬台的雙邊貿易額也逐年增加，2018年更達至雙位數成長至22.1%。台馬雙邊的智慧商業交流已進行數年，相關廠商的合作從剛開始的認識、市場初探，到目前的合作洽談，已經慢慢有實際的案例逐漸成型，未來在兩國企業、政府的努力下，可望激盪出更多、更精彩的合作火花。（編輯：王永志）1081008