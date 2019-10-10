NBA巫師廣州龍獅熱身賽 挺港球迷喊口號引騷動

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）NBA華盛頓巫師隊今晚在華府第一資本競技館（Capital One Arena）與中國職籃廣州龍獅隊進行熱身賽，數名穿著挺港T恤、聲援香港民主抗爭的民眾，在球賽期間引起一陣騷動。

「華盛頓郵報」報導，休士頓火箭隊總經理摩瑞（Daryl Morey）4日在推特發文力挺香港民主抗爭，事後刪文加上NBA官方的回應備受批評之際，美國職籃NBA巫師隊和廣州龍獅隊今天熱身賽上半場舉行前和比賽期間，至少發生5次口頭抗議事件。

比賽到了下半場，更有些觀眾高喊「自由香港」（Free Hong Kong）。報導說，還有球迷挺維吾爾族的標語被沒收。巫師終場137比98大勝廣州龍獅。

據報導，在比賽開始前，美國國會授權成立的「共產主義受害者紀念基金會」（Victims of Communism Memorial Foundation, VOCMF）即派人在場館兩側入口外，發送印有「FREE HONG KONG」（自由香港）、「光復香港」、「時代革命」等標語的T恤，譴責NBA官方在摩瑞發文力挺香港時的最初回應。

摩瑞的挺港風波已發展成涉及言論自由和NBA在中國經濟利益的政治戰場。

報導說，VOCMF執行長史密斯（Marion Smith）表示：「我們基本上完全支持引發NBA風波的摩瑞挺港發文。我認為這次事件的餘波顯示，NBA總裁席佛（Adam Silver）是如何將雞蛋放在中國共產黨的籃子裡。」（譯者：吳昇鴻/核稿：盧映孜）1081010