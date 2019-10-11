全球38架波音737 NG發現裂縫 將停飛修理

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國波音公司（Boeing Co.）今天表示，經檢查全球810架旗下737新世代（737 NG）噴射客機後，發現其中38架存在結構性裂縫，必須加以修理，並更換受影響的零件。

另一方面，根據路透社取得的資料，美國聯邦航空總署（FAA）委託的國際飛安調查小組在預定明天公布的報告中，嚴厲批評FAA對波音737 Max客機安全系統所做的檢查。這型飛機在檢查後仍發生2起墜機事故，造成346人喪命。

波音表示，出現裂縫的737 NG飛機將停飛，直到完成檢修。在受檢飛機當中，近5%在所謂「醃菜叉」（pickle fork）的零件發現裂縫，這個零件是用來連接機身和機翼結構及控制力量。

波音737 NG是737系列飛機的第3代機型，現已停飛的737 Max則是第4代機型。737 Max並無相同裂縫問題。

美國聯邦航空總署上週通知美國各航空公司檢查165架較舊的波音737 NG飛機，以確定是否存在結構性裂縫。如今看來，檢查涵蓋的飛機數量實際上超過200架。

美國飛安監管當局下令對波音737 NG飛機進行緊急檢查後，美國的西南航空（Southwest Airlines）和巴西的高爾航空（Gol Linhas Aereas）昨天已至少停飛13架這一型飛機。印尼的三佛齊航空（Sriwijaya Air）也已停飛2架波音737 NG。

美國聯邦航空總署昨晚表示：「美國少數（波音737 NG）飛機已暫停服務。波音也正在準備操作指示，以提供給客戶來修理和更換受影響零件。」

美國聯邦航空總署還說，他們「正和製造商及其他國際飛安監管當局合作，以加強了解造成裂縫出現的原因」。

美國聯邦航空總署4月成立「聯合機關技術審查」（Joint Authorities Technical Review，JATR）國際飛安小組，委託其調查聯邦航空總署在波音737 Max飛機接連墜機事故前，對這型飛機的所謂「操控特性增益系統」（MCAS）防失速機制所做的監管和批准是否有疑慮。

「聯合機關技術審查」在預定明天發布的69頁報告中寫道：「JATR團隊發現，遞交給FAA的認證文件顯示，MCAS並未被當作完整和整合的功能來進行評估。…這令人難以確認程序是否完全符合規定。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1081011