發展未來汽車科技 現代汽車將投資350億美元

（中央社首爾15日綜合外電報導）現代汽車集團今天表示，計畫在2025年以前對行動科技與戰略投資項目投入41兆韓元（346.5億美元）。這家南韓頂尖汽車製造商正加速嘗試在自駕車開發的競賽中趕上腳步。

路透社報導，現代汽車集團（Hyundai Motor Group）指這項計畫包括自動駕駛汽車、互聯汽車與電動車。之前現代汽車與兩家子公司並曾宣布將投資16億美元，與美國自駕科技公司Aptiv共組合資公司。

現代汽車的計畫也獲得南韓政府臂助。南韓政府今天表示，規畫在2021至2027年間支出1.7兆韓元來推動自駕車科技。

政府預期現代汽車將於2024年對車隊型客戶啟動全國性全自動駕駛汽車服務，在2027年以前把對象擴展至一般大眾。

上述行動屬於南韓總統文在寅宣布的未來汽車藍圖的一環。文在寅是在首爾附近的現代汽車研究中心做此宣布。

政府表示，正在替他們的資助提案進行可行性研究，資助範圍將包括零組件、系統與基礎設施等等。政府並指出，儘管南韓擁有先進的第五代行動數據網路，南韓在自駕車軟體與感測器、晶片等關鍵零組件方面仍處於落後地位。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1081015