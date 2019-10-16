IMF：巴西須推動各項改革 促經濟成長

（中央社記者唐雅陵聖保羅15日專電）國際貨幣基金將2019年巴西經濟預期成長率稍微往上修正，但強調巴西政府必須積極推動退休金制度等各項改革，擴大商業開放和基礎設施投資，以提高國家經濟發展潛力。

國際貨幣基金（IMF）今天公布最新一期「世界經濟展望」報告，將全球經濟成長下修為3%，主因為國際貿易活動減少，中美貿易戰，以及世界各地的其他保護主義措施，導致2019年上半年全球貿易只成長1%。

IMF預測今年巴西成長率為0.9%，較7月的預期增0.1個百分點，但較4月的預期低1.2個百分點。

IMF的預期在市場意料之中。根據巴西中央銀行最新公布的「焦點」報告，投資人預期2019年成長0.87%。

IMF指出，巴西經濟成長疲軟，部分歸因於1月25日在布魯瑪基紐（Brumadinho）發生的礦場尾礦壩潰決事件，造成251人死亡，21人失蹤。

報告指出，除了造成環境和人為悲劇外，該事件亦損及巴西礦業。3月底，負責管理布魯瑪基紐礦壩的礦業巨頭淡水河谷公司（Vale）記錄了近20座礦壩因安全原因被查封後，宣布減產，今年原預期銷售4億噸鐵礦石，也將削減9280萬噸。

IMF指出，巴西經濟受此影響巨大，並反映在國外，促使鐵礦石在國際市場上達到近5年來的最高價格。

雖然如此，IMF相信2019年的低成長率不會在未來重複發生，巴西正處於穩定復甦狀態；如果巴西順利通過退休金制度改革，2020年經濟成長率預估為2%。

IMF報告指出，退休金改革是確保社福保障制度的可行性和公共債務可持續性的重要一步，但不足以改善巴西經濟，需要作出更多稅務調整，以確保未來幾年遵守憲法規定的公共開支上限。

IMF還指出，在通貨膨脹預期較低的情況下，必須維持目前的貨幣政策來確保成長。

IMF預測今年巴西通貨膨脹率為3.8%，2020年3.5%，均低於中央銀行目標4.25%，但比巴西市場經濟學家預測的高0.5個百分點。

目前巴西基準利率（Selic）為5.5%，達歷史新低，且中央銀行貨幣政策委員會表示還會再進一步降低利率。

受巴西和墨西哥經濟搖擺不定以及阿根廷和委內瑞拉困難局面的拖累，IMF對2019年拉丁美洲的成長預測僅為0.2%；明年1.8%。

不過，就算明年拉丁美洲的展望有所好轉，委內瑞拉的情況仍難以改善。報告指出，委內瑞拉嚴重的經濟和人道主義危機，將繼續產生破壞性影響，預測2019年經濟將衰退1/3。（編輯：高照芬）1081016