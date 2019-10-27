首相談克什米爾激怒印度 馬來西亞棕櫚油遭殃

（中央社吉隆坡27日綜合外電報導）在歐洲打算減少使用棕櫚油之際，克什米爾問題掀起印度與馬來西亞的外交爭執，現在印度方面傳出抵制馬國棕櫚油，馬來西亞龐大的棕櫚油產業又面臨新威脅。

法新社報導，棕櫚油可用於食品、化妝品等多種產品，馬來西亞是僅次於印尼的第二大生產國。但棕櫚油產業長期以來也遭環保人士抨擊惡化森林砍伐問題。

隨著環保團體加強施壓，西方企業正逐步減少使用棕櫚油，使得兩大生產國日益仰賴印度這個全球最大食用油買家和中國市場。

今年8月，新德里印度教民族主義政府廢除印度所轄克什米爾的自治地位，並實施封鎖措施來鎮壓騷動。同以穆斯林為主體的馬來西亞很同情克什米爾人的遭遇。

馬來西亞首相馬哈地（Mahathir Mohamad）上月在聯合國大會（UN General Assembly）演講時，形容新德里政府「入侵與佔據」克什米爾地區，引發印度反彈，馬國棕櫚油業可能因此深受打擊。

馬哈地的發言促使印度人呼籲抵制馬來西亞製品，有社群媒體用戶發表憤怒訊息時附上 #抵制馬來西亞（#BoycottMalaysia）的標籤。與此同時，新德里政府可能對馬國棕櫚油加徵關稅的傳聞也甚囂塵上。

印度一個重要植物油產業團體本週稍早就號召旗下875個成員別再購買馬國棕櫚油，並指政府正在研擬報復措施。

印度溶劑萃取商協會（Solvent Extractors' Association of India）主席夏特維迪（Atul Chaturvedi）說，「為了您的個人利益以及象徵我國團結，我們目前應避免向馬來西亞採購。」

這種作法對馬來西亞而言是一大打擊，因為印度2018年是馬國棕櫚油暨相關產品的第三大市場，規模達68.4億令吉（新台幣500.09億元）。

馬來西亞負責監管棕櫚油商品的原產業部長郭素沁（Teresa Kok）趕忙緩和緊張情勢，形容印度溶劑萃取商協會的作法讓兩國合作與工作關係大為倒退，同時表示馬國正在考慮加強進口印度的糖和水牛肉。

在這場最新爭執之前，歐盟宣布計畫在2030年以前，逐步從生質燃料清單中汰除棕櫚油。對此，馬來西亞與印尼已誓言對抗，指歐盟措施可能損及數百萬小農的生計。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1081027