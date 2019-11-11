伊朗西南部發現新油田 石油部長：全國第2大

（中央社德黑蘭11日綜合外電報導）根據伊朗石油部新聞通訊社（SHANA）報導，石油部長桑加尼今天表示，西南部發現的新油田為全國第2大，將使伊朗估計原油儲量再增加220億桶。

桑加尼（Bijan Zanganeh）並表示，目前納瑪瓦蘭（Namavaran）油田估計總儲量已來到530億桶。

桑加尼指出，當地2016年開始探勘石油，之前已發現原油儲量310億桶，現在儲量估計值再增加220億桶。

法新社報導，桑加尼今天也在首都德黑蘭告訴記者，由於技術限制，這220億桶儲量中可開採的部分只有1/10，相當於22億桶。

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）昨天已宣布，西南部胡齊斯坦省（Khuzestan）發現儲藏量達530億桶的油田，他並表示這是「政府送給伊朗人民的小禮物」。

根據桑加尼向記者展示的地圖，新發現的油田占地2400平方公里，透過進一步探勘，範圍還可能往西南方和東方擴張。

當地油層位於大約3.1公里深，平均厚度為80公尺。

伊朗是石油輸出國家組織（OPEC）創始國之一，擁有全球第4大石油儲量以及第2大天然氣儲量。根據能源巨擘英國石油公司（BP）估計，伊朗境內蘊藏1556億桶原油。

然而自從美國總統川普退出2015年的核子協議，並單方面重啟制裁之後，伊朗已難以出售石油。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1081111